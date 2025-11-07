Aydın'da Halı Yıkama Dükkanında Kaçak Sigara İmalatı Baskını

Aydın'ın Efeler ilçesinde halı yıkama dükkanı görünümlü iş yerinde kaçak sigara imalatına jandarma baskın düzenlerken, iş yerinde yapılan aramada 288 bin 800 adet boş makaron ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bandrolsüz sigara imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Efeler ilçesinde halı yıkama dükkanı görünümü verilmiş bir iş yerinde bandrolsüz makaron dolumu ve satışının yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 adet sigara sarma makinesi, 288 bin 800 adet boş makaron, 22 bin 500 adet doldurulmuş makaron,6 kg kıyılmış tütün, olmak üzere yaklaşık 500 bin TL değerinde ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN