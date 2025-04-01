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Aydın'da Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
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Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan F.A., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan F.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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