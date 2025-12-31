Haberler

Aydın'da 10 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 63 yaşındaki K.K. yakalandı ve tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti ve 2313 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (63) isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
