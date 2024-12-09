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Aydın'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Operasyonu: 3 Bin 718 Kişi Sorgulandı

Aydın'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Operasyonu: 3 Bin 718 Kişi Sorgulandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 718 şahsın sorgulandığını, 175 yabancı ve 3 bin 543 Türk vatandaşı üzerinde inceleme yapıldığını açıkladı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve izinsiz çalışan yabancı şahıslara para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi (GKİT) tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 718 şahsın sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 175 yabancı, 3 bin 543 Türk olmak üzere 3 bin 718 şahıs sorgusu yapıldı. Karacasu ilçesinde bir işletmede A.S. isimli şahsın üzerinde 3 Gram Kubar Esrar, sigara kağıdı ve 14 kapsül Lyrica hap ele geçirildi. Ayrıca başka bir işletmede M.K. isimli şahsın "Korku, Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme" suçundan aranması olduğu tespit edilerek yakalandı. Bozdoğan ve Karacasu İlçelerinde 3 işletmede 5 yabancı (Özbekistan-İran) uyruklu şahsın izinsiz çalıştıkları ve kimlik bildirimi yapılmadığı tespit edilerek 5 yabancı uyruklu şahsa toplam 90 bin 752 TL, işletme yetkililerine ise toplam 283 bin 760 TL idari para cezası uygulanmak üzere ilgili kuruma bildirimde bulunuldu. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. İşletmelerde toplam 13 şahsın konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilerek ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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