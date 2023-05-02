Aydın'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıslar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçlarından araması bulunan haklarında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.D ve M.M. ile 'bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçlarından araması bulunan haklarında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN