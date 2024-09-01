Aydın'da göçmen kaçakçılığına yönelik 'Şok Yol' kontrolü

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 'Şok Yol' kontrolü gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Çine ilçesinde Şok Yol Kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette 230 şahıs ve 102 araç kontrol edildi. Vatandaşların huzur ve güveni için Şok Yol Kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN