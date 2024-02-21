Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen çalışmalar kapsamında ekipler 4 bin 702 yerli ve yabancı şahsı sorguladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında; 4 bin 557 yerli ve 145 yabancı şahsın sorgusu yapıldı. Öte yandan 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli olmak üzere 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN