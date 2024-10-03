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Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 9 Organizör Yakalandı

Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 9 Organizör Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, bir ayda 50 olayda 9 organizatör tutuklandı. 407 düzensiz göçmen de yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aydın'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, bir ayda meydana gelen 50 göçmen kaçakçılığı olayında 9 organizatörü yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda Bozdoğan, Didim, Efeler, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söke ilçelerinde 50 Göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi. Meydana gelen olaylarda, 407 düzensiz göçmen ve 9 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca çalışmalarda çok sayıda göçmen kaçakçılığında kullanılan malzeme ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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