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Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 99 Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 99 düzensiz göçmen ve 2 yabancı uyruklu organizatör yakalandı. Organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 99 düzensiz göçmen ve 2 yabancı uyruklu organizatör yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılacağı tespit edilen bir yelkenli tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile koordineli çalışma sonucu Didim ilçesi açıklarında yakalandı. Operasyonda; 2 yabancı uyruklu organizatör ve 99 yasadışı düzensiz göçmen ile birlikte 1 adet yelkenli tekne ve 1 adet şişme bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Didim Aydın Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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