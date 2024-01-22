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Aydın'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan bir kargo dağıtım aracının altında kalan yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan kargo dağıtım aracının altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Zafer Mahallesi 139. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CIS 956 plakalı PTT kargo aracı, geri manevra yaptığı sırada Muazzez Yanbaşlı'ya (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, aracın altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altındaki yaşlı kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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