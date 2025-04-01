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Aydın'da Geri Manevra Yapan Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'da Geri Manevra Yapan Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonun altında kalan 85 yaşındaki Mustafa Ayrıç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi 315 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. yönetimindeki 35 AAU 480 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı sırada Mustafa Ayrıç'a (85) çarptı. Kamyonun altında kalan Ayrıç yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayrıç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ayrıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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