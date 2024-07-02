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Aydın'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Aydın merkezli 4 ayrı ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve soğuk kripto cüzdanı da ele geçirildi.

Aydın merkezli 4 ayrı ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli 4 ilde "Siber-48" operasyonu gerçekleştirildi. "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne yönelik Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin illerinde 11 suç örgütü üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çok sayıda dijital materyal, soğuk kripto cüzdanı da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Aydın 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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