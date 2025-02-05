MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceği iddiasında bulundu

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"

Aydın'da Genç Bir Şahıs Başından Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın'da Genç Bir Şahıs Başından Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yaşındaki Alican Ç., odasında başından tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor ve soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs odasında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2057 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Ç.'nin (22) odasından silah sesi duyuldu. Odaya giren ailesi gencin başından tabanca ile vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Alican Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre şahsın kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
img

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı
img

Kar yağışı yurdu esir aldı! 14 ilde okullar tatil edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 14 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 14 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.