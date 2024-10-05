Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Gece Yarısı Trafik Kazası: Bir Yaralı, Sürücü Kaçtı

Aydın'da Gece Yarısı Trafik Kazası: Bir Yaralı, Sürücü Kaçtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından lüks aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü tespit etmek için soruşturma başlattı.

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve kazada hasar alan lüks aracın sürücüsü olaydan sonra aracını bırakıp kaçtı.

Kaza saat 02: 00 sıralarından Atatürk Bulvarı Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı Üzeri'nden Kadın Doğum Hastanesi'ne doğru ilerlemekte olan 09 ET 145 plakalı otomobil, karşı şeritte ilerlerken dönüşün sadece ambulanslara ait olan yerden önüne çıkan 09 C 1109 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazada 09 ET 145 plakalı araç sürücüsü yaralanırken diğer aracın sürücüsü olaydan sonra kayıplara karıştı.

Görgü şahitleri kazadan sonra araçtan çıkan 09 C 1109 plakalı aracın sürücüsünün yaya olarak ara sokağa girip olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarından firar eden sürücünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa trafik Yaşam Polis

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title