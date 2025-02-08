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Aydın'da Gaz Kokusu Genç Kadını Ölümden Kurtardı

Aydın'da Gaz Kokusu Genç Kadını Ölümden Kurtardı
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Aydın'da bir apartmanda meydana gelen gaz zehirlenmesi olayında, vatandaşların duyarlılığı sayesinde genç bir kadın tedavi altına alındı. Piknik tüpünü açarak kendini zehirlemeye çalışan N.K., sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sırasında anne ile sağlık görevlisi arasında geçen diyalog ise duygusal anlar yaşattı.

Aydın'da sabah saatlerinde bir evden yükselen gaz kokusuna uyanan vatandaşların duyarlılığı genç bir kadını ölümden kurtardı. Kızının zehirlendiğini öğrenip olay yerine gelen anneyi ise ambulansta görev yapan sağlık görevlisi ambulanstaki kızını göstererek sakinleştirdi. Gaz zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

Olay, Köprülü Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yaşayan N.K. isimli genç kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı piknik tüpünü açıp eve LPG gazı salarak kendisini zehirlemek istedi. Bu sırada evden apartmana ve sokağa yayılan gaz kokusunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadınla camdan iletişim kurdu. Ancak kadın oldukça bitkin olmasından dolayı kapıyı açamayınca eve itfaiye ekibi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak eve giriş yapıp kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayı duyup eve gelen N.K.'nin annesi kızının evde göremeyince herkese yalvarırcasına kızını sormaya başladı. Bu sırada annenin çaresizliğini gören sağlık görevlisi, anneyi rahatlatabilmek için ambulansın penceresini açıp kadını çağırdı. Ambulansın penceresinden kızının yaşadığını gören anne sağlık görevlisine teşekkür ederken kadınların diyaloğu adeta insanların içini ısıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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