Aydın'da Freni Tutmayan Tır, Gezi Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni tutmayan bir tır, gezi otobüsüne çarparak 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza anı başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre freni tutmayan tır gezi otobüsüne çarparken, otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken freni tutmayan tır, aynı yönde ilerleyen gezi otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır refüje çıkarken, otobüs ise yolda savruldu.

"Kaza anı araç kamerasına yansıdı"

Kaza anı çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırın hızlı bir şekilde gelerek otobüse çarpması yer alıyor. Olayda otobüs içindeki yolcular büyük korku yaşarken, kazada yaralanan 6 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
