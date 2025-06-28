Aydın'da Fırtına Uyarısı!

Aydın'da Fırtına Uyarısı!
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Meteoroloji, yarın Aydın il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Aydın il genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Aydın il genelinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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