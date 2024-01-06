Aydın'da Firariler Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 firari kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ortak operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre çeşitli hırsızlık suçlarından 13 ayrı olaydan aranması olan ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ile yine çeşitli hırsızlık suçlarından toplamda 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. Yeşil Mahalle'de yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN