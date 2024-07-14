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Aydın'da firari şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve cezaevinden firar eden şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve cezaevinden firar eden şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve "Silahla Kendisini Tanınmayacak Bir hale Koyması ve Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma" suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E isimli şahıs JASAT ekiplerince, Reisköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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