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Aydın'da firari şahıs cezaevine teslim edildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar ceza evine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar ceza evine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde nizamiye bölgesinde gezen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda, "Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti " suçlarından hakkında toplam 9 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sebebiyle aranan S.S isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Açık Ceza İnfaz Kurumu Aydın Güvenlik Cezaevi Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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