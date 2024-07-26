Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2'nci katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ş. isimli şahsın saklandığı ikamete operasyon düzenlendi. Kapıda polis ekiplerini gören şahıs, 2'nci katın balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN