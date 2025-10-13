Aydın'da Firari Hükümlü Polisi tarafından Yakalandı

Aydın'da hakkında çeşitli suçlardan toplamda 10 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan A.E. isimli şahsın kent merkezinde olduğu tespit edildi. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 10 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN