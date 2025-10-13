Haberler

Aydın'da Firari Hükümlü Polisi tarafından Yakalandı

Aydın'da Firari Hükümlü Polisi tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, hakkında toplamda 10 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E., polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da hakkında çeşitli suçlardan toplamda 10 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan A.E. isimli şahsın kent merkezinde olduğu tespit edildi. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 10 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.