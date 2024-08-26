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Aydın'da firar eden şüpheli jandarmaya teslim oldu

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Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevinden firar eden bir şüpheli, jandarmaya gelerek teslim oldu. Şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevinden firar eden bir şüpheli, jandarmaya gelerek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre Söke Açık Cezaevi'nde bir suçtan dolayı hükümlü olarak bulunan ve firar eden E.B. isimli şahıs, Söke Jandarma Cezaevi Bölük Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Söke Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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