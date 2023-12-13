Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatıldı. Dallıca Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN