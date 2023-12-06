Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydı İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Denizköy Mahallesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN