Aydın'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan koordineli faaliyette; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN