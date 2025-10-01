Haberler

Aydın'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir terör örgütü üyesini yakaladı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan koordineli faaliyette; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
