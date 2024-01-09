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Aydın'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışması sonucunda, Yaylaköy Mahallesi'nde 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)' suçundan aranan O.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışması sonucunda, Yaylaköy Mahallesi'nde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)" suçundan aranan O.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuşadası Aydın Güvenlik Yakalama Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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