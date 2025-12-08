Haberler

Efeler'de FETÖ üyesi şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Efeler ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
