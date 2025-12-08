Efeler'de FETÖ üyesi şahıs yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Efeler ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa