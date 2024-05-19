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Aydın'da FETÖ'nün cezaevi yapılanması operasyonu: 12 gözaltı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda örgütsel yayınlar, mektuplar ve cep telefonları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağladıkları değerlendirilen 12 şüpheli şahıs Nazilli ve Karacasu ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalandı. Yapılan ev aramaları sonucunda; 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları tarafından yazılmış mektup, 11 adet cep telefonu ele getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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