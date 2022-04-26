Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Haberler

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Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, kırsal Sobuca Mahallesi'ndeki bir defne yaprağı fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 111 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevke dildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verilirken, alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koçarlı, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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