Aydın'da Evden Ziynet Çalan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evden ziynet çaldığı iddia edilen şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İncealan Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin M.C.Ü. olduğu tespit edildi. Zanlı, gözaltına alındı.