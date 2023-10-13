Aydın'da Evden Bilezik ve Para Çalan Hırsız Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden 14 bilezik ve 25 bin lira para çalan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden 14 bilezik ve 25 bin lira para çalan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Fatih Mahallesi'nde meydana gelen 14 adet bilezik ve 25 bin TL çalınması olayının şüphelisi M.U yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 2 adet bilezik ve bir miktar para ele geçirildi. - AYDIN