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Aydın'da ev yangını panikletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da ev yangını panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen yangın vatandaşları panikletti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen yangın vatandaşları panikletti.

Yangın, Mesudiye Mahallesi 1633 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan vatandaşlar panikle apartmandan dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Efeler, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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