Aydın'da Ev Yangını, Anne Çocuklarını Kurtardı

Aydın'da Ev Yangını, Anne Çocuklarını Kurtardı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında, dumanları fark eden anne 3 çocuğunu kurtarmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katında çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden olurken, o esnada evde olan ve dumanları fark eden annenin refleksi hayat kurtardı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, tedbir amacıyla apartman tahliye edildi.

Yangın, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yedi katlı bir apartmanın beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedene yangın meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden anne, 3 çocuğunu da alarak aşağıya indi. Yangını fark eden apartman sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı yangın sonrasında evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çalışmaların ardından yapılan ilk tespitlere göre yangının çocuk odasında başladığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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