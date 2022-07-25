Aydın'da ev yangını Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kardeşköy Kazakkahve mevkiinde Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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