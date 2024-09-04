Aydın'da Ev Bahçesindeki Kuru Otların Yakılması Paniğe Neden Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil evinin bahçesindeki kuru otların yakılması sonucu oluşan yoğun duman, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1613 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin arka bahçesinden yoğun dumanlar yükseldi. Etrafı saran dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, müstakil evin arka bahçesinde bulunan kuru otların ev sahibi tarafından temizlik amacıyla kontrollü bir şekilde tutuşturulduğunu fark etti. Kuru otların sönmesinin ardından ekipler, ev sahibine gerekli uyarıları yaparken, muhtemel bir yangın olmaması vatandaşları rahatlattı. - AYDIN