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Aydın'da Etil Alkol Operasyonu: 2 Bin 520 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Etil Alkol Operasyonu: 2 Bin 520 Litre Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Sahte alkol üretimiyle mücadele kapsamında yapılan baskında çeşitli malzemeler de bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekiplerince 2 işyerine yapılan baskında 2 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki sahteciliği faaliyetlerinin önlenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesindeki 2 adreste sahte alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 litre etil alkol, 174 adet alkol aroma likidi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası ve bin 600 adet plastik bidon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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