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Aydın'da Eşini Silahla Vuran Şahıs Kaçtı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Nebahat (30) ve E. Dildöken (32) çifti bugün oturdukları ikamette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E. Dildöken eşi Nebahat Dildöken'i sinirlerine hakim olamayıp silahla ateş ederek vurdu. Genç kadın silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan Nebahat Dildöken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini silahla vurarak öldüren E. Dildöken ise olaydan hemen sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan E. Dildöken'i yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Cinayet 3-sayfa Güncel

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