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Aydın'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Aydın'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 14 gram eroin ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. C.Y., C.D. ve Ş.Y. isimli şüpheli şahısların ikametlerine gerçekleştirilen eş zamanlı aramada; 14 gram eroin, 1 adet cep telefonu ve 152 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler C.Y., C.D. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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