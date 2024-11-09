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Aydın'da Eş Zamanlı Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın'da Eş Zamanlı Terör Operasyonu: 4 Gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında Didim ve Nazilli'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranan toplam 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Didim ve Nazilli ilçelerinde terör örgütü propagandası yapmaktan 1, DPKP/C ve PKK/KCK üyeliği suçundan 3 olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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