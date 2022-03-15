Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı

AYDIN Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda otobüs yolculuğu yapan bir kişi üzerinden 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 2 uyuşturucu taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre il dışından Aydın'da uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan narkotik ekipleri Otoban Kavşağı'nda şehirlerarası bir otobüsü durdurdu. Otobüste yolculuk yaptığı tespit edilen E.A.'nın yapılan üst aramasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise V.K. isimli şüpheli narkotik ekiplerince yakalanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.