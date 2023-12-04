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Aydın'da Eş Zamanlı Operasyon: 27 Şüpheli Yakalandı

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Aydın genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiren jandarma, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda hırsızlık, yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan aranan şahıslar bulunuyor.

Aydın genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiren jandarma, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonda hırsızlıktan 1, yaralamadan 3, yağmadan 2, dolandırıcılıktan 2, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 3, diğer suçlardan aranan 4 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 27 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 10'unun 0-2 yıla kadar hapis cezası, 1'inin 2-5 yıla kadar hapis cezası, 1'inin 5-10 yıla kadar hapis cezası, 2'sinin 10-20 yıla kadar hapis cezası ve 1'inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

operasyon Jandarma Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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