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Aydın'da Emniyetin 1 Haftalık Operasyonunda 109 Suçlu Yakalandı

Aydın'da Emniyetin 1 Haftalık Operasyonunda 109 Suçlu Yakalandı
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Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı. 20 bin 506 kişinin sorgulandığı operasyonda silah, uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 20 bin 506 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 109 şahıs yakalandı, 44 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 11 adet tabanca 1 adet pompalı tüfek, 54 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, 676 gram uyuşturucu madde, bin 68 uyuşturucu hap, 2 bin 525 litre sahte alkol ele geçirildi. Faili meçhul 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca trafik çalışmalarında da 20 bin 829 araç ve motosiklet sorgulandı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 79 araç trafikten men edilirken, 4 bin 176 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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