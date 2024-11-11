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Aydın'da Emniyet Operasyonları: 133 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Emniyet Operasyonları: 133 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da yapılan emniyet operasyonlarında 1 haftalık sürede 133 aranan şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı. Ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 133 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince il genelinde yapılan 1 haftalık çalışmalarda toplam 15 bin 886 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda aranması olan 133 şahıs yakalandı, 62 şahıs tutuklandı. Ayrıca yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 87 adet fişek, 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 6 kilo 17 gram uyuşturucu madde, 396 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Faili meçhul 16 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. 22 bin 755 araç ve motosikletin de sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 171 araç trafikten men edildi, 5 bin 805 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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