Aydın'da Emniyet Ekiplerinden Suçlu Avı: 9 Kişi Yakalandı

Aydın'da emniyet ekiplerince son 24 saat içinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda emniyet ekiplerince son 24 saat içinde yapılan çalışmalarda 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.E., 'Kasten Yaralama' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.A.M, 'Nitelikli Yağma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan E.T., 'Kasten Yaralama' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.E.Ş, 'Nitelikli Yağma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Y.S.İ., 'Basit Yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.B. ile birlikte değişik suçlardan aranan toplam 9 kişi kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 aranan şahıs ise adli makamlarca yapılan işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN