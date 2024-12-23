Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi

Aydın'da Emniyet Ekiplerinden Haftalık Operasyon: 97 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Emniyet Ekiplerinden Haftalık Operasyon: 97 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da yapılan emniyet çalışmaları sonucunda 19 bin 96 şahıs sorgulandı, 97 aranan şahıs yakalandı. 14 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 97 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 16-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 96 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalandı, 47 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 14 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 141 adet fişek, 4 kilo 240 gram uyuşturucu, 309 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda 20 bin 131 araç sorgulanırken, 144 araç trafikten men edildi, 4 bin 825 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ATM'lerde bu şifreleri kullanmak artık yasak
img

Beşiktaş'ın logosu değişti
img

Memurlara yeni hak geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
Kızılay ünlü şalgam markasına ait fabrikayı satın aldı
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.