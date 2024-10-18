Aydın'da Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 135 Adet Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 135 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın'a elinde bulunan elektronik sigaraları satmak amacıyla Ö.Y.Ş. (19) isimli şüphelinin geldiği istihbaratını alan ekipler operasyon için harekete geçti. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliği ile Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada 135 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs Ö.Y.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN