Aydın'da Elektrikli Testere Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen elektrikli testere hırsızlığı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen elektrikli testere hırsızlığı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, kırsal İlyasdere Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evindeki motorlu testere kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan olay yeri incelemesinden elde edilen deliller ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının; hırsızlık ve uyuşturucudan 5 suç kaydı bulunan K.Ö., hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel İstismardan 7 adet suç kaydı bulunan İ.M. ve 6136 SKM., uyuşturucu, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve hırsızlıktan 10 suç kaydı bulunan S.A. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. K.Ö ve İ.M. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, S.A. ise her yerde aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN