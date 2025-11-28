Aydın'da Elektrikli Araç Dolandırıcılığında 7 Tutuklama

Aydın merkezli 3 ilde, elektrikli araç markaları adına kurulan sahte şirketler ve internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Aydın'da elektrikli araç markalarının adını kullanılarak sahte şirketler kurulduğu ve internet siteleri açılarak vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. 12 Eylül tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin 4 farklı banka hesabı üzerinden para transferi yaparak nitelikli dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdikleri belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışma sonucunda, yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğu değerlendirilen 9 şüpheli, 25 Kasım'da Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 masaüstü bilgisayar ele geçirildi. Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN