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Aydın'da Elektrik Telinin Yol Açtığı Kaza: Bir Kişi Hastanelik Oldu

Aydın'da Elektrik Telinin Yol Açtığı Kaza: Bir Kişi Hastanelik Oldu
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Aydın'da hurda yüklü bir kamyonetin kopardığı elektrik teli, yoldaki bir vatandaşın ayağına dolanarak akıma kapılmasına neden oldu. Haldun Ö. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Hurda yüklü bir kamyonetin kopardığı elektrik teli yoldaki vatandaşın ayağına dolandı. Bir anda ne olduğunu anlayamayıp akıma kapılan şahıs hastanelik oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kaza sanayi sitesinde yaşandı. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle ilerlemekte olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan geçtikten sonra yoldaki bir vatandaş aniden yere yığıldı. İlginç kazanın, kamyonete kuralsızca yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı, kamyonetin elektrik telini koparması sonucu yoldaki Haldun Ö. isimli vatandaşın ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yere yığıldığı öğrenildi. Yaralı Haldun Ö.'nün kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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